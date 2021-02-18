Akpınar ve Gezen’e 4 yıla kadar hapis talebi

2018 yılında konuk oldukları bir televizyon programında, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılandığı davaya dün devam edildi. İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Müjdat Gezen katıldı. Metin Akpınar önceki duruşma geldiği için bu duruşma davadan vareste tutuldu.

Müjdat Gezen bir süre mahkeme girişinde bekledikten sonra salona girdi. Yürümekte güçlük çeken Gezen’in koluna avukatı ve doktoru girerek ilerlemesini sağladı. Gezen mahkeme salonuna doktoruyla birlikte girdi.

SÖZLÜKLE GELDİ

Duruşmaya Türkçe sözlük getiren Gezen, “Kısaca ‘haddini bil’in izahını yapmış Kemal Demiray hazırladığı Türkçe sözlüğünde. ‘Haddini bilmek, değerinin ne olduğunu bilmek demek’ diyor. Akit gazetesi ‘P... Müjdat’ diye manşet attı. Fikir özgürlüğü dendi. ‘Haddini bil’, 4 sene 8 ay. Söyleyecek bir şey yok” dedi. Müjdat Gezen savunmasının devamında, “Ben kronik bir rahatsızlık yaşıyorum. 11 aydır rahatsızım. Haddini bil demek hakaret olsaydı, Cumhurbaşkanı söylemezdi. Ayrıca sözlükte ‘haddini bil’ kelimesi de hakaret olarak geçmemektedir. Değerini bilmek anlamına gelmektedir. Beraatimi talep etmekteyim” dedi.

OTURARAK İFADE

Gezen savunma verirken bir süre nefes almakta güçlük çekti. Doktoru ise stres yapmamasını ve dengeli nefes almasını söyledi. Ayakta duramayan Müjdat Gezen salonda oturarak ifade verdi. Gezen’in avukatı Fuat Selvi, müvekkilinin söylediği sözde hakaret suçunun unsurlarının bulunmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi. Metin Akpınar’ın avukatı Ahmet Köksal Bayraktar, “Sözlerin tümü dikkate alındığında hakaret yoktur. Eleştiri vardır. Müvekkilimin beraatini istiyorum” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Gökhan Arslanoğlu, sanıkların cezalandırılması talep etti.

SAVCIDAN MÜTALAA

İfadenin ardından duruşma savcısı dava hakkındaki mütaalasını açıkladı. Savcı, Gezen ve Akpınar hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istedi. Savcı mütaalasında, “Halk Arenası isimli programda Metin Akpınar’ın ‘Her faşizmin karşılaştığı gibi, belki lideri ayağından asarlar, belki mahsenlerde zehirlenip ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir’ şeklinde sözleriyle ve sanık Müjdat Gezen’in ‘Haddini bil Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi sözlerini söylüyorum, Kadıköy halkı için ne dediyse kelime kelime ezberledim, ben onları söylüyorum” şeklindeki sözleriyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işledikleri sabit” dedi.

Mahkeme ifadelerin ardından Müjdat Gezen’in duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Mahkeme duruşmayı 1 Mart 2021 tarihine erteledi.