Aklı başında değilmiş
İstanbul Şişli’de, sevgilisinden ayrılmak isteyen Tuğba Erçakar, 9 Aralık 2020 günü arkadaşı Ceylan Abazoğlu’nun evinde olduğu sırada, hışımla içeri giren erkek arkadaşı Mehmet Hanifi Bozaslan tarafından yumruklanarak dövüldü. Erçakar, “Sesimi duyurmak istiyorum” diyerek olayın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. O video büyük tepkiye neden oldu. Gözaltına alınan Bozaslan, ev hapsi, imza ve müştekiye yaklaşmama adli kontrol kararlarıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Erçakar’a yönelik ‘basit yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 3 yıl kadar, Abazoğlu’na yönelik ‘hakaret’, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ ve ‘tehdit’ suçlarından 5 yıl hapis cezası talebiyle İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.‘PANİK ATAK VAR’ DEDİ
Bozaslan’ın avukatı Sedat Çakar, mahkemeye dilekçe vererek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Dilekçede, “Müvekkilde panik atak ve anksiyete bozukluğu vardır. Rapor ve reçeteleri ekte sunuyoruz. Kamera kayıtları incelendiğinde müvekkilin hareketlerinden aklı başında bir insan gibi olmadığı anlaşılmaktadır. Polisler geldikten sonra aklı yerine gelmiştir” denildi.
ADLİ KONTROL KALKTI
Yargılamanın ‘basit yargılama usulü’ ile yapılmasına karar veren mahkeme, Mehmet Hanifi Bozaslan hakkındaki adli kontrolü kaldırdı. Mahkeme, ‘basit yargılama usulü’ gereğince kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.
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