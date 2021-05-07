Aklı başında değilmiş

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Erçakar’a yönelik ‘basit yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 3 yıl kadar, Abazoğlu’na yönelik ‘hakaret’, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ ve ‘tehdit’ suçlarından 5 yıl hapis cezası talebiyle İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.‘PANİK ATAK VAR’ DEDİ

Bozaslan’ın avukatı Sedat Çakar, mahkemeye dilekçe vererek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Dilekçede, “Müvekkilde panik atak ve anksiyete bozukluğu vardır. Rapor ve reçeteleri ekte sunuyoruz. Kamera kayıtları incelendiğinde müvekkilin hareketlerinden aklı başında bir insan gibi olmadığı anlaşılmaktadır. Polisler geldikten sonra aklı yerine gelmiştir” denildi.

ADLİ KONTROL KALKTI

Yargılamanın ‘basit yargılama usulü’ ile yapılmasına karar veren mahkeme, Mehmet Hanifi Bozaslan hakkındaki adli kontrolü kaldırdı. Mahkeme, ‘basit yargılama usulü’ gereğince kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

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