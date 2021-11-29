Akkuyu'da adım adım sona... 'Türkiye'yi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyor'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda fırtına paniği Metrobüsler motosiklelilere duvar olduİstanbul'da fırtına paniği! Metrobüsler motosiklelilere duvar oldu#İstanbul
Mustafa Cengize veda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...Mustafa Cengiz'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...#Mustafa Cengiz
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Son dakika... Valilik duyurdu Lodos nedeniyle İstanbulda yarın okullar tatilSon dakika... Valilik duyurdu! Lodos nedeniyle İstanbul'da yarın okullar tatil#Okul
Omicrona Türkiyede rastlandı mı Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladıOmicron'a Türkiye'de rastlandı mı? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı#Koronavirüs
Can kaybı maalesef artıyor İstanbul Valiliğinden flaş uyarıCan kaybı maalesef artıyor! İstanbul Valiliği'nden flaş uyarı#Hava Durumu
Maçta ilk gol geldi Mesuttan büyük hata...Maçta ilk gol geldi! Mesut'tan büyük hata...#Süper Lig
Meteorolojiden yeni açıklama... Hızı 100 kmyi aşacakMeteoroloji'den yeni açıklama... Hızı 100 km'yi aşacak#Meteoroloji
Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe otobüsüne saldırı Yaralanan olmadı...Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Yaralanan olmadı... #Fenerbahçe
Akkuyuda adım adım sona... Türkiyeyi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyorAkkuyu'da adım adım sona... 'Türkiye'yi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyor'#Mersin
Görenler şaşkına döndü Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadıGörenler şaşkına döndü! Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadı#Damat
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ebru Şallının babası toprağa verildiEbru Şallı'nın babası toprağa verildi#Ebru Şallı
Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:#Prenses Charlene
Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'#Seren Serengil
HABERLERGündem Haberleri

Akkuyu'da adım adım sona... 'Türkiye'yi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyor'

#Mersin#Akkuyu NGS#Anastasia Zoteeva
Akkuyuda adım adım sona... Türkiyeyi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyor

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali, düzenlenen ‘Açık Kapı Günü' etkinliğinde online olarak tanıtıldı. Açılışta konuşan Akkuyu NGS Genel Müdürü Anastasia Zoteeva,"13 bin kişinin çalıştığı inşaat alanında işler tüm hızıyla devam ediyor ve burada bu faal çalışmalarla geçen her gün, Türkiye'yi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyor. Bu da birinci ünitenin devreye alınacağı 2023 tarihi" dedi.

Haberin Devamı

Mersin merkez stüdyodan sunuculuğunu Oylum Talu'nun yaptığı etkinlikte, Gülnar, Silifke ve Erdemli ilçelerinden ve Türkiye’nin farklı kentlerinden vatandaşlar ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

İNŞAAT TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Canlı yayında Akkuyu NGS inşaatındaki son durumu mühendisler Özlem Arslan ve Ahmet Yasin Öner, sanal bir turla katılımcıları gezdirirken, halen Rusya’da eğitimlerini sürdüren genç mühendis adayları ile de canlı yayında video konferans görüşmesi gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Akkuyu NGS Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, inşaat sahasını merak eden herkese kapılarını açmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "13 bin kişinin çalıştığı inşaat alanında işler tüm hızıyla devam ediyor ve burada bu faal çalışmalarla geçen her gün, Türkiye'yi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyor. Bu da birinci ünitenin devreye alınacağı 2023 tarihi" dedi.

Zoteeva, Akkuyu NGS’nin dünyada nükleer sektördeki inşaat sahalarının en büyüğü olduğunu ifade ederek, "2 yıl sonra burası artık bir enerji cenneti haline gelecek ve Mersin, Türkiye'nin gururu olacak, çünkü Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali burada işletiliyor olacak. Nükleer santralimiz sağlam, güvenli, modern bir tesistir. Buna şaşırmamak gerek, çünkü tesisin inşaatı; bu tür santrallerin kurulumu konusunda 75 yıllık deneyime sahip Rus nükleer uzmanları ile profesyonel ve yetenekli Türk inşaatçılarının ortak çabaları ile yürütülmektedir. Burada çalışmakta olan inşaat işçilerinin yüzde 80'inden fazlası Türkiye vatandaşıdır" diye konuştu.

Haberin Devamı

SEZEMİN: RUS-TÜRK PROJE EKİBİ MUAZZAM BİR İŞ ÇIKARDI

Şirketin Yapı ve Üretim Organizasyon Direktörü Denis Sezemin de inşaatın son durumu ve projenin bölgeye sağladığı sosyoekonomik yararlarla ilgili bilgiler vererek, "Bugün tüm sorumlulukla hayallerimizin ve beklentilerimizin gerçekleşmiş olduğunu söylemek istiyorum. Proje hızla gelişiyor. İnşaatın boyutu değişti; yeni binalar inşa edildi, en modern makineler çalışıyor mevcut, eşsiz mühendislik çözümlerini uyguluyoruz. Rus-Türk proje ekibi son üç yılda muazzam bir iş çıkardı. Şu anda üç güç ünitesinde paralel olarak çalışmalar yürütülüyor. Ekim ayında 4 No'lu ünitenin inşaat lisansının alınmasıyla birlikte de dört üniteli santralimizin inşaat lisanslamasını tamamlayarak projenin zirve aşamasına yaklaştık. Akkuyu NGS, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri ve Türk-Rus ilişkilerinde bugüne kadar yapılmış en büyük ortak proje olarak tarihe geçti bile" ifadelerini kullandı.

Sezemin, konuşmasının ardından Gülnar, Erdemli, Silifke ilçelerindeki katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından etkinlik sona erdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Akkuyu NGS#Anastasia Zoteeva

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen