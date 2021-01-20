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Gündem
DHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Akkuya'da patlama: Evler seralar zarar gördü

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Akkuya'da patlama: Evler seralar zarar gördü
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MERSİN’in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralı bölgesinde dün akşam kontrollü patlama yapıldı.

Patlama sırasında yakın yerlerdeki bazı evlerin camları kırıldı, seralar da zarar gördü. Mersin Valiliği, zarar tespiti için çalışmaların sürdüğünü, vatandaşların zararlarının tazmin edileceğini duyurdu. Açıklamada “Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’ndan bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.” denildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da patlatma sırasında evleri ve seralarında hasar oluşan vatandaşlara ziyarette bulundu.

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