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DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 18:07 | Son Güncelleme:

AKINCI TİHA'dan bir ilk

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Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) bugün yapılan test uçuşunda bir ilki gerçekleştirdi. Çorlu'dan havalanan AKINCI, Yer Kontrol İstasyonu(YKİ)bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi. 

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim Merkezi'nde test faaliyetleri devam eden Bayraktar AKINCI TİHA, ortalama 20 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen sistem tanımlama testlerinin ardından Yer Kontrol İstasyonu(YKİ) bulunmayan bir başka piste iniş ve kalkış kabiliyetinin test edilmesi amacıyla uzak meydana ulaştı. YKİ bulunmayan meydanda tam otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamlayarak bir ilki gerçekleştiren AKINCI, daha sonra Çorlu'ya geri döndü.

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