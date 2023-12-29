AkÄ±lalmaz plana suÃ§Ã¼stÃ¼: Yeni doÄŸan bebeÄŸi kendi Ã¼zerine kaydettirirken yakalandÄ±

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Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ HÄ±rsÄ±zlÄ±k ve Yankesicilik BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, EskiÅŸehir'de ekim ayÄ±nda 3 kiÅŸinin, bir evden hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaparken yakalanÄ±p tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ÅŸÃ¼phelilerle baÄŸlantÄ±lÄ± kiÅŸilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Tutuklu 3 kiÅŸinin iletiÅŸim kurduÄŸu belirlenen, fiziki ve teknik takibe alÄ±nan 8'i kadÄ±n 10 ÅŸÃ¼phelinin, Bursa ve EskiÅŸehir'de 25 evden hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ÅŸÃ¼phelilerden 63 yÄ±l kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan Cansu A.'nÄ±n ise Ä°nfaz Kanunu'nun gebe ve yeni doÄŸum yapmÄ±ÅŸ kadÄ±nlarla ilgili maddesi gereÄŸince, cezaevine girmemek iÃ§in Mersin'de, bir yakÄ±nÄ±nÄ±n yeni doÄŸan Ã§ocuÄŸunu kendi nÃ¼fusuna kaydettirmek iÃ§in giriÅŸimde bulunduÄŸu belirlendi.

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Ekipler, 26 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen operasyonla Cansu A.'yÄ± Mersinâ€™in Tarsus ilÃ§esindeki hastanede kayÄ±t aÃ§tÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakaladÄ±. Bursa ve EskiÅŸehir'de 14 adrese yapÄ±lan operasyonlarda da 7'si kadÄ±n 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AyrÄ±ca, ÅŸÃ¼phelilerin adreslerinde, farklÄ± suÃ§lardan aranmasÄ± bulunan 5 ÅŸÃ¼pheli de yakalanÄ±p, ilgili makamlara teslim edildi. AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne getirilen ÅŸÃ¼pheliler buradaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â

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