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DHA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 09:58,Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Arkadaşını balkondan attılar!

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İstanbul Güngören'de kavga ettiği arkadaşları tarafından balkondan atılan kişi yaralandı.

Olay, Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde önce akşam meydana geldi.

İddiaya göre, aynı evde kalan dört kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Arkadaşları tarafından dövülen kişi yardım için balkona çıktı. Ancak arkadaşları tarafından ikinci kattaki evin balkonundan atıldı.

Akılalmaz olay Arkadaşını balkondan attılar

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, evdeki kişileri gözaltına aldı.

 

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