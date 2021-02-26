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Gündem
Yusuf ÇINAR- Mustafa ULUSOY/ÇORUM (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Akılalmaz kaza! Bariyerin üzerine çıktı, 800 metre gitti

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Akılalmaz kaza! Bariyerin üzerine çıktı, 800 metre gitti
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Çorum'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyerin üzerine çıkıp devrilmeden yaklaşık 800 metre gitti. Gelen ekipler şaşkınlıklarını gizleyemezken şans eseri yara almayan araçtaki 1’i çocuk 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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  • Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi
  • Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi
  • Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi
  • Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Osmancık ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 DR O27 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıktı. Bariyerlerin üstünde hızla ilerleyen otomobil, yaklaşık 800 metre sonra durdu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler şaşkınlıklarını gizleyemezken, otomobilden indirilen 1’i çocuk, 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bariyerlerin üzerindeki otomobil ise çekici yardımı ile indirildi.

Akılalmaz kaza Bariyerin üzerine çıktı, 800 metre gitti

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