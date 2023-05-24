Akıl sağlığı yerinde çıktı

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İstanbul’da Görkem Sertaç Göçmen, 2 Ekim 2018’de cipin içinde kız arkadaşı A.A.’yı dövdüğü gerekçesiyle vatandaşlar tarafından darp edildi. Ardından Göçmen, cipini vatandaşların üzerine sürdü. Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 2020’de Göçmen’i 7 kişiyi yaralama suçundan 9 yıl hapse çarptırdı. Bölge Adliye Mahkemesi ise akıl sağlığı raporu aldırılmadığı için kararı bozdu. İstenilen rapor mahkemeye ulaştı. Raporlarda sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Savcı, sanık hakkında 19 yıl 4 ay hapis talep etti.