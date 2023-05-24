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Akıl sağlığı yerinde çıktı

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#Görkem Sertaç Göçmen#DAVA#Rapor
Akıl sağlığı yerinde çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 07:00

Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederken dışarıdan tepki gösteren vatandaşların üzerine kullandığı cipi sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen, yeniden yargılandığı davada akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı.

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İstanbul’da Görkem Sertaç Göçmen, 2 Ekim 2018’de cipin içinde kız arkadaşı A.A.’yı dövdüğü gerekçesiyle vatandaşlar tarafından darp edildi. Ardından Göçmen, cipini vatandaşların üzerine sürdü. Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 2020’de Göçmen’i 7 kişiyi yaralama suçundan 9 yıl hapse çarptırdı. Bölge Adliye Mahkemesi ise akıl sağlığı raporu aldırılmadığı için kararı bozdu. İstenilen rapor mahkemeye ulaştı. Raporlarda sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Savcı, sanık hakkında 19 yıl 4 ay hapis talep etti. 

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#Görkem Sertaç Göçmen#DAVA#Rapor

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