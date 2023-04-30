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Akıl sağlığı oyunu tutmadı

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#Selvan Acar#Tanju Acar#Cinayet
Akıl sağlığı oyunu tutmadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 07:00

İki çocuk annesi Selvan Acar, eşi Tanju Acar tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Adli Tıp Kurumu, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor verdi. Raporun ardından yeniden yapılan yargılamada, mahkeme bir kez daha sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

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Muğla Fethiye’de yaşayan iki çocuk annesi Selvan Acar, 8 Aralık 2020 tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşi Tanju Acar tarafından sırtından ve kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Eşinin kendisini aldattığını ileri süren Tanju Acar’ın cinayet öncesinde yaptığı “az ceza planları” iddianamede yer aldı. Savcılık sanık Acar hakkında “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçundan ceza talep etti. Ancak davaya bakan Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda sanık kocaya, “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, hakkında iyi hal ve tahrik indirimi de uygulanmadı.

İLK KARARI İSTİNAF BOZDU

Sanık avukatı ise müvekkilinin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, buna ilişkin ilaçlar kullandığını, akıl sağlığının yerinden olup olmadığı konusunda rapor alınmaması nedeniyle, istinaf başvurusunda bulundu. Kararın istinaf incelemesi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. İstinaf Mahkemesi, sanık Tanju Acar’ın akıl sağlığının yerinden olup olmadığı konusunda rapor alınmadan hüküm kurulması nedeniyle, yerel mahkemenin kararını bozdu.

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AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Yeniden görülen davada mahkeme sanığın, akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. 6 Şubat tarihli raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tespiti yapıldı. Mahkeme, 13 Nisan tarihinde Acar’ın yeniden, “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmederken, sanık hakkında iyi hal ve tahrik indirimi de yapmadı. Ailenin avukatı Fatih Tahancı, olayda tasarlama ve canavarca hisle öldürme olduğunu savunarak, verilen karara itiraz edeceklerini açıkladı.

İNDİRİM DERDİNDE

Kararın gerekçesinde “Sanık hakkında aldatıldığı için duyduğu ağır öfke nedeniyle bu suçu işlemiş olduğundan bahsedilemeyeceğinden, sanığın ağır tahrik altında bu suçu işlediği yönündeki savunmaları, cezasından indirim almak amacıyla yaptığı kanaatine varıldığından, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma koşullarının oluşmadığı kanaatine varılmıştır” denildi.

 

 

 

 

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#Selvan Acar#Tanju Acar#Cinayet

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