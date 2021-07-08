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Haber Giriş: 08.07.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Akika Kurbanı nedir? Akika kurbanı yenir mi? Diyanet açıkladı

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Akika Kurbanı nedir? Akika kurbanı yenir mi? Diyanet açıkladı

İslâm öncesi dönemde Araplar arasında akîka kurbanı kesmek âdetti. Akika kurbanı geleneği günümüzde de devam ediyor. Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden büluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Peki, akika kurbanı nedir? Akika kurbanı yenir mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının akika kurbanla ilgili yaptığı açıklama...

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana “akika” adı verilir. Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akika kurbanı kesmiş (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 21; Nesâî, Akîka, 1), bir hadisinde de “Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akika kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akika kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.” (Ebû Dâvûd, Dahaya, 21) buyurmuştur. Akika kurbanı kesmek, Hanefi mezhebine göre mubah, diğer mezheplere göre ise sünnettir.

Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden büluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi müstehaptır (İbn Rüşd, Bidâye, I, 463-464). Akika kurbanının etinden anne-baba dahil herkes yiyebilir.

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