Akdeniz’de denizanası istilası

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Antalya Körfezi’nde denizanaları, balıkçıları tedirgin ediyor. Her yıl kış aylarında geçiş yapan denizanaları, bu sene popülasyonundaki artış nedeniyle kıyıya yakın alanlardan rahatlıkla görülebiliyor. Balıkçıların balık popülasyonunu düşürmesinden şikâyet ettiği denizanaları, ağları da dolduruyor. Ağırlıkları 10 kilograma kadar ulaşan denizanaları nedeniyle birçok balıkçının ağları yırtılıyor.

CAN ÇEKİŞİYOR

Denizanalarının geçişini takip eden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Denizanaları dışarıdan geldi ama çoğalması için Akdeniz’de kirlilik ortamı oluşmuş. Akdeniz can çekişiyor. Bunlar bunun göstergeleri. Nasıl Marmara müsilaj ile bizi uyardı, bu olay da Akdeniz için bir uyarıdır” dedi. Balıkçılar da denizanaları nedeniyle tuttukları balık oranının 4’te 3 düştüğünü söyledi.