Akdeniz yakın takipte

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD’nin ikinci bir uçak gemisi görev grubunun Doğu Akdeniz’e geleceği açıklamalarıyla ilgili, savunma ve güvenlik konusunda bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiklerini, gereken tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı. Kaynaklar, “Belli periyotlarla uçak gemisi görev grubu buralarda görev icra ediyor. ABD bir grubu daha görevlendirdiğini açıkladı ancak daha gelmedi. ABD’li muhataplarımıza sorduğumuzda, ‘Sivillerin tahliyesi kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İNSANİ YARDIMA HAZIRIZ

Türkiye’den yapılacak yardım çalışmalarına ilişkin de “TSK direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” diyen kaynaklar, TSK’nın hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki deneyimlerine dikkati çektiler. Yardım çalışmaları konusunda en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğu vurgulanıyor. Kaynaklar, TSK’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik de planlı eğitim ve tatbikatlarını kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “TSK, Türkiye ve KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor” dediler.