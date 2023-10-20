×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Akdeniz yakın takipte

Güncelleme Tarihi:

#Akdeniz#ABD#Uçak Gemisi
Akdeniz yakın takipte
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 07:00

İsrail-Filistin çatışmalarıyla ısınan ve ABD'nin ikinci uçak gemisini yollayacağını açıkladığı Akdeniz için Milli Savunma Bakanlığı 'takibimizde' mesajı verdi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD’nin ikinci bir uçak gemisi görev grubunun Doğu Akdeniz’e geleceği açıklamalarıyla ilgili, savunma ve güvenlik konusunda bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiklerini, gereken tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı. Kaynaklar, “Belli periyotlarla uçak gemisi görev grubu buralarda görev icra ediyor. ABD bir grubu daha görevlendirdiğini açıkladı ancak daha gelmedi. ABD’li muhataplarımıza sorduğumuzda, ‘Sivillerin tahliyesi kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İNSANİ YARDIMA HAZIRIZ

Türkiye’den yapılacak yardım çalışmalarına ilişkin de “TSK direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” diyen kaynaklar, TSK’nın hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki deneyimlerine dikkati çektiler. Yardım çalışmaları konusunda en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğu vurgulanıyor. Kaynaklar, TSK’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik de planlı eğitim ve tatbikatlarını kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “TSK, Türkiye ve KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor” dediler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akdeniz#ABD#Uçak Gemisi

BAKMADAN GEÇME!