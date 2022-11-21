Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi! 'Bir an önce bunun yasaklanması gerekiyor'

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Nesli tehlike altında olan ve sayıları hızla tükenen Akdeniz fokları, kıyılardaki mağaralarda yaşamlarını sürdürüyor. Foklarla birlikte birçok canlı da yaşam alanı olarak bu mağaraları kullanıyor. Bu mağaralara, şimdilerde tekne ve kano turları düzenleniyor.

İnsanlardan ürken fokun yavrusunu terk etme riskine rağmen yapılan turlarda, turistler kanolarla mağaraların içerisine kadar giriyor. Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyeleri de Antalya'nın falezler kısmında yaptıkları dalışlar sırasında, bu turları görüntüledi. Görüntülerde, bir teknenin mağaranın girişine kadar geldiği, kanolardaki kişilerin ise mağaranın içerisine girdiği görülüyor.

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"FALEZLERİ İZLESİNLER, UZAKTAN GÖRSÜNLER"

Akdeniz foklarının birçoğunun bu dönem yavruladığını belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu mağaraları foklar, yarasalar gibi birçok canlı kullanıyor. Son zamanlarda tur tekneleri, bu mağaralara yanaşıp turistlere gösteriyor. Kanolarla da mağaraların içlerine kadar giriyorlar. İçeride fok yavruları var." dedi.

Prof. Dr. Gökoğlu, "Son derece sakıncalı ve bir an önce bunun yasaklanması gerekiyor. Böyle durumlarda mağara içerisindeki fok yavrusunu annesi terk edebilir. Dünyada zaten sayısı sınırlı olan canlılar için bu durum büyük risk oluşturuyor" dedi.

Duruma tepki gösteren Prof. Dr. Gökoğlu, "Orayı da görmesinler. Canlıların özel yaşam alanlarını rahat bıraksınlar. Falezleri izlesinler, uzaktan görsünler. Fakat mağaraların içlerine kadar girmemeleri gerekiyor. Bu dönem, fokların yavrulama dönemi. Bu dönemde anne fok yavrunun etrafında ve bulunduğu mağaranın etrafında olur. Sürekli denizde karşılaşıyoruz" diye konuştu.

