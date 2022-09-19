Akçakale’den Suriye’ye 80 kişi gönüllü dönüş yaptı

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Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve çoğunluğu Akçakale’de yaşayan80 Suriyeli 'Gönüllü Geri Dönüş' projesi kapsamında Akçakale Gümrük Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Suriye’ye gitti. Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güvenliği sağlanan Suriye’nin Tel Abyad kentinde hizmet veren eğitim, sağlık, güvenlik kuruluşları, yerel meclislerin yönetiminde Türkiye'nin de desteğiyle kapasite ve sayılarını artırılmasının ardından kentte yaşayan 80 kişi, ülkelerine dönmek için İl Göç İdaresine başvurdu.

Talebin kabul edilmesinin ardından Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, işlemleri yapıldıktan sonra ülkelerine geçiş yaptı.