Akbelen’de gerginlik: Jandarma’dan Tanal’a suç duyurusu

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Protesto için bölgeye giden vatandaşların kimlik bilgilerini alan jandarma ekiplerine tepki gösteren CHP’li Tanal, “Burada fişleme yapamazsınız” dedi. Tanal, kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı. Jandarmalar vermemek üzere diretti. Daha sonra kâğıdı alan bir jandarma eri koşarak kaçmaya başladı. Tanal ise kaçan jandarmayı kovaladı. Talimatlara aykırı hareket eden 2 jandarma personelinin açığa alındığını açıklayan Jandarma Genel Komutanlığı, Tanal hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti. Tanal ise suçun delillerini yok eden jandarma personeli hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.