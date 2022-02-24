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‘Akaryakıta zam gelirse ÖTV’den karşılansın’ önerisi

#Rusya-Ukrayna Gerilimi#CHP#Petrol
‘Akaryakıta zam gelirse ÖTV’den karşılansın’ önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle petrol fiyatlarına büyük zam gelebileceğini belirterek, bunun vatandaşa yansımaması için ÖTV’den karşılanmasını önerdi.

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Akın’ın yazılı açıklaması özetle şöyle:

ZAM OLASILIĞI ARTTI

“Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin doğrudan uluslararası enerji fiyatlarını etkilemesi Türkiye’deki akaryakıt ürünlerinin fiyatlarına yansımaktadır. Kriz nedeniyle, dünya petrol piyasalarına yön veren brent petrolün fiyatı neredeyse 100 dolara dayanmıştır. Brent petrolün fiyatının yaklaşık yüzde 10 oranında artması Türkiye’de akaryakıt ürünlerine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam yapılması ihtimalini artırmaktadır. Uluslararası petrol fiyatlarının yükselmesinin yanı sıra döviz kurundaki artış da akaryakıt ürünlerine yapılacak zammı daha da arttırabilir.

Akaryakıt ürünlerine yüksek oranda zam yapılması başta ulaşım ve nakliye olmak üzere pek çok sektörün maliyetini arttıracaktır. Maliyetin artması da Türkiye’de enflasyonun yükselmesine neden olacaktır. Yükselen petrol fiyatına bağlı olarak Türkiye’deki akaryakıt ürünlerine yapılacak zam pompa fiyatlarına yansıtılmamalı, doğrudan ÖTV’den karşılanmalıdır.”

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#Rusya-Ukrayna Gerilimi#CHP#Petrol

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