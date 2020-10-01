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KOCAELİ (İHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 14:19 |  Son Güncelleme:

Akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarken suçüstü yakalandılar

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Akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarken suçüstü yakalandılar
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda tankerlerden akaryakıt kaçakçılığı yapan 4 kişi, 3 ton kaçak akaryakıt ile suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda Gebze Tavşanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri sahasında araç içerisindeki akaryakıt tanklarından seyyar tanklara kaçak akaryakıt aktaran S.Ö., H.Ö., M.Ö., ve İ.İ. adlı 4 kişiyi, 3 ton kaçak akaryakıt ile suçüstü yakalayarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri için jandarma komutanlığına götürülürken, olay hakkında inceleme başlatıldı.

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