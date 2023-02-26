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Akaryakıt istasyonu alev alev yandı, ekipler söndürmek için seferber oldu

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#Sakarya#Yangın#Akaryakıt İstasyonu
Akaryakıt istasyonu alev alev yandı, ekipler söndürmek için seferber oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 04:45

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda akaryakıt istasyonu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

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D-650 karayolu Yukarıkirazca Mahallesi mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan istasyondaki yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Akaryakıt istasyonu alev alev yandı, ekipler söndürmek için seferber oldu

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. yangın, uzun uğraşlar neticesine kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde akaryakıt istasyonunun ofis bölümleri ve bir benzin dolum noktası kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Akaryakıt istasyonu alev alev yandı, ekipler söndürmek için seferber oldu

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#Sakarya#Yangın#Akaryakıt İstasyonu

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