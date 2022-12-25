Akar’dan Yunanistan tepkisi: NATO bu şımarıklığa dur demeli

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2022 değerlendirme toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Bakan Akar, özetle şunları söyledi: “Yunanistan gerginliği tırmandıracak eylemlere maalesef devam ediyor. Uçaklarımızı son 1 hafta içinde 2 kez taciz etti. Bu düşmanca tavır Yunanistan’ın küstahlaştığını açıkça göstermiştir. Yaptığı her türlü haksız eyleme karşılık bugüne kadar verilmiştir, verilmeye devam edilecektir. NATO’nun bu şımarıklığa dur demesinin zamanı gelmiştir.

2022 TERÖRLE MÜCADELEBİLANÇOSU: 1 Ocak’tan itibaren hudutlarda 256 bin 199 kişinin geçişi engellendi, yakalanan 8 bin düzensiz göçmen ve 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Bu yılın başından itibaren yurtiçinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın/el yapımı patlayıcı, 600’e yakın mağara, sığınak, tünel imha edilmiştir. İnlerini başlarına yıkmakta kararlıyız.

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1 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ DÖNDÜ: Güvenli hale getirilen bölgelerde hayatın normalleşmesi için çalışmalarımız devam ediyor. 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine döndü.

F-16 VE F-35 MESELESİ: ABD ile 40 F-16 Viper uçağının tedariki ve 79 uçağın da modernizasyonu çalışmaları devam ediyor. Artık ABD tarafından konunun olumlu bir şekilde sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Türkiye F-35 projesinden hukuksuz, ahlaki olmayan bir şekilde çıkarıldı. Olayın parasal boyutu var. Önümüzdeki günlerde ABD’de bir toplantı yapılacak, teknik heyetimiz bu konuyu detaylı şekilde görüşecek.

SAVAŞ BİTMEYECEK GİBİ: Türkiye olarak Ukrayna-Rusya arasında hiç olmazsa insani ateşkes olsun diyoruz. Sonrasında ise kalıcı bir ateşkes ve barış görüşmeleri gelir. Görünen o ki bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi. ABD’nin, Avrupa’nın, Batı’nın desteği devam ediyor.

OLASI KARA HAREKÂTI: Sahadaki ve masadaki çalışmalar var. Bunlar aralıksız sürüyor. Hava sahası gibi konuların siyah-beyaz, evet-hayır gibi çok net ve kesin cevapları olmuyor. Biz sınırlarımızı korumak, halkımızın ve milletimizin güvenliğini sağlamak için yapmamız gereken ne varsa yaptık, yapıyoruz. Bu konuda kimse Türkiye’den müsamaha beklemesin.

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TÜRKİYE, SURİYE VE RUSYA GÖRÜŞMESİ: Görüşmeleri, konuşmaları hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Diyaloğa kapalı değiliz. Diyalog devam ediyor. Bu bazen bakanlar arası görüşmeye evriliyor, bazen istihbarat birimlerinin görüşmesi oluyor, bazen başka şekilde oluyor.