Akar’dan Suriye Milli Ordusu’na: Provokasyona kapılmayın

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Türkiye-Rusya ve Suriye arasında Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantının tekrarlanıp tekrarlanmayacağına yönelik soru üzerine Akar, şunları söyledi:

BARIŞA KATKI

“Bu bir süreç. 11 yıl sonra tamamen iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için başladı. Türkiye terörle mücadele ve göç sorununa çözüm bulmak için çalışıyor. Bizim temennimiz bunların sonucunda barış, huzur ve istikrar olması, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de BM metinlerinde geçtiği gibi gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına dönmesi. Biz Türkiye’de de Suriye’de de beraber olduğumuz kardeşlerimizin aleyhinde, onları zora sokacak herhangi tasarrufta bulunmadık, bulunmayız. Onlar da bu bilinçle davranmalı, provokasyona kapılmamalıdır.”