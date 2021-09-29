Akar’dan Suriye mesajları! Saldırılar göçü tetikliyor

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Erdinç ÇELİKKAN-Akar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

RUSYA NE DİYOR?

Suriye’nin kuzeyine yönelik son dönemde artan hava saldırılarına ilişkin Rusya tarafından Türkiye’ye yapılan bir açıklamanın olup olmadığının sorulması üzerine Akar, “Onlar ‘oradaki terörist gruplara karşı’ bu saldırıları yaptıklarını söylüyorlar. Ama bu saldırılar sonucunda ne ölenlerin ne de kaçanların arasında terörist var. Aylardan beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Karşı tarafın da mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

DİLEĞİMİZ SÜKUNET HALİ

İki ülke arasında iletişim kanallarının bulunduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi: “Gerekirse arazide görevli subayımızla Rus generali belli yerlerde buluşarak, görüşmeler yapabiliyor. Dileğimiz Cumhurbaşkanımızın, Putin ile yapacağı görüşmeyle tekrar mutabakat muhtırasının başlangıcındaki sükunet haline dönülmesi, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için tarafların gerekli katkıyı sağlamasıdır. Başından beri söylediğimiz şey, BM koordinesinde Suriye’nin geleceği konusunda söz sahibi olan grupların temsilcilerinin anayasa yapmaları, ardından seçimin gerçekleştirilmesi, Suriye’nin dışındakiler dahil seçimlere katılıp yönetimi kurmasıdır.”