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Akar’dan Ermenistan’a mesaj: 'Erivan barış elini tutmalı'

#Hulusi Akar#Ermenistan#Azerbaycan
Akar’dan Ermenistan’a mesaj: Erivan barış elini tutmalı

Bakan Akar, Ermenistan’ın Erdoğan ve Aliyev’in uzattığı barış elini tutması halinde güvenlik ve refah bakımından kazanç sağlayacağını söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki akşam Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından “8 Kasım Zafer Günü” dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda bir konuşma yapan Akar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin büyük zaferini tebrik etti ve şu mesajları verdi: “Bizim amacımız ateşkesin sürekliliği ve bunun sonunda bölgeye istikrarın gelmesidir. Bu istikrar sadece Azerbaycan ve Türkiye için gerekli değil. Eğer Sayın Aliyev’in ve Sayın Cumhurbaşkanımızın barış elini anlayabilir, bu barış elini tutarsa Ermenistan’ın da hem güvenlik hem refah bakımından kazançlar sağlayacağını görüyoruz, herkesin de görmesini istiyoruz. Gerekirse altılı dahi toplantılar yapmak suretiyle tüm Kafkasya’nın güvenlik ve refahı için çok önemli adımların atılabileceğini hepimiz biliyoruz.”

44 GÜNDE ZAFER

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Ermenistan’ın 30 yıl önce Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal ettiğini, 1 milyon insanın büyük cefalar çektiğini belirten, Ermenistan’ın başta Hocalı olmak üzere bölgede yaptığı katliamlara Batı dünyasının sessiz kalmasını eleştiren Akar, “Minsk Grubu, ‘sorunların görüşmeler yoluyla çözüleceğini’ ifade etti. 30 yıl beklendi. Fakat hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de ‘Yeter artık’ diyerek 44 günde büyük bir zafere ulaştı. Bunun sonunda Azerbaycan kimmiş, Türk kimmiş bunu herkes gördü” dedi.

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#Hulusi Akar#Ermenistan#Azerbaycan

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