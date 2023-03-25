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Akar’dan çocuklara ziyaret

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#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanlığı#Çadırkent
Akar’dan çocuklara ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da çadırkentteki depremzedeleri ziyaret ederek taleplerini dinledi.

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AFAD tarafından kurulan Büyük Dalyan Geçici Konaklama Merkezi'ne giden Akar, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Akar, merkezdeki anaokulunu da ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi. Bakan Akar, daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ASELSAN Afet ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. 400'e yakın vatandaşın kaldığı çadırkentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan, sosyal alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Akar, depremzedelerin taleplerini dinledi. Bakan, çadırkentteki kreş ve etüt merkezinde de incelemelerde bulunurken çocuklara oyuncak hediye etti.

 

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#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanlığı#Çadırkent

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