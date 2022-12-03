Akar’dan ABD’ye: Teröristlerle değil TSK ile işbirliği yapın

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale’de ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programına katıldı. Bakan Akar’a programda, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve partililer eşlik etti. Akar burada yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “Bütün muhataplarımıza ‘Teröristlerle birlikte olmayın, onları desteklemeyin, onlara yardımlarınızı kesin, ilişkinizi kesin’ diyoruz. Çünkü DEAŞ ile mücadele böyle yapılmaz. Biz bunu yaptık. DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan, mücadele eden tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri ve 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getiren ordu, Türk ordusudur, Türk Silahlı Kuvvetleri’dir.

SÖZLERİNİZİ TUTUN

Eğer orada bir sıkıntı varsa, sizlerle beraber terörle mücadeleye ‘varız’ diyoruz. Ülkelerin, muhataplarımızın, daha önce Rusya, Amerika ve diğer ülkelerin bizlerle yaptıkları mutabakat muhtıraları var. Burada verdikleri sözler var. Bu sözlerine uymalarını kendilerine hatırlatıyoruz. Son olarak diyoruz ki; teröristlere olan desteğinizi kesin, ilişkinizi kesin. Bunları desteklemeyin, bunlardan vazgeçin, bunlarla bir yere varamazsınız. Türk Silahlı Kuvvetleri varken; sizinle işbirliği yapacak güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Terörle mücadelede dayanağınız Türk Silahlı Kuvvetleri’dir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Kendilerine hatırlatıyoruz.”

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YUNANİSTAN’A: AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN

“Yunanistan’la olan münasebetlerde son derece sabırlı, uluslararası hukuka uygun, barış için, buradaki zenginliklerin adil paylaşımı için ne gerekiyorsa diyalog içindeyiz. Problemleri diyalog yoluyla çözelim. Çağırın bizi Yunanistan’a gelelim, konuşalım, gelin buraya konuşalım. Kendi problemlerimizi kendimiz çözebiliriz. Yunanistan’ın bu gerginliği arttırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini, olabildiğince sorumlu, sağduyulu konuşmalar bekliyoruz. Gerginliği arttırmayın, diyalog ortamını bozmayın. Aklınızı başınıza toplayın, herhangi bir şekilde üçüncü tarafların söylemlerinden dolayı kendilerinizi havada görmeyin, ayaklarınız yere bassın. Ege’nin zenginliklerini adil şekilde paylaşalım. İstediğimiz bu. Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Bunu bilin, davranış ve hareketinizi buna göre düzenleyin.”

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SDG-ABD ORTAKLIĞI BOZULDU

Suriye’de terör örgütü DEAŞ ile mücadelede ABD ile işbirliği içinde olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği harekâtların ardından ABD önderliğindeki koalisyonla DEAŞ’a karşı yaptığı ortak operasyonlarını durdurdu. En büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin oluşturduğu SDG’nin sözcüsü Aram Henna yaptığı açıklamada SDG’nin, “koalisyonla bütün koordinasyon ve ortak terörle mücadele operasyonlarını” durdurduğunu söyledi.

Washington, Türkiye’nin operasyonları ile ilgili bir dizi açıklama yapmış, kara harekâtına karşı olduğu mesajını vermişti. Türkiye’nin düzenlediği hava harekâtları nedeniyle ABD, bölgede SDG ile eşgüdümlü gerçekleştirdiği devriyelerin sayısını azalttığını da açıklamıştı. Şam yönetiminin en güçlü destekçisi konumundaki Moskova ise Türkiye-Suriye sınırı boyunca gerilimin azaltılması çağrısında bulunmuştu.