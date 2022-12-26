Akar ve komutanlar sınır hattında

Haberin Devamı

Akar, beraberindeki komutanlarla Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi Sektör Komutanlığı’na geçti. Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

PARİS’TEKİ OLAYLARA TEPKİ

Akar, terör örgütü PKK yanlılarının Paris’teki şiddet olaylarına ilişkinde “Teröristlere yardım etmenin, destek vermenin ne kadar sıkıntılı olduğunu gördüler. Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir” dedi.

TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ OLUYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha sonra Gaziantep’in kurtuluşunun 101’inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Programda konuşan Bakan Akar, Türkiye’nin küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında proaktif davranarak dünyada söz sahibi ülke durumuna geldiğini belirterek “Türk Silahlı Kuvvetleri, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle dünyanın sayılı ordularından biri haline gelmiştir” diye konuştu.

Haberin Devamı

Yunanistan’ın planlı NATO tatbikatı sırasında Türk uçaklarına radar kilidi attığını da hatırlatan Akar şunları söyledi: “Beklentimiz Yunan siyasilerin uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri sağduyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları, problemlerin diyalog yolu ile çözümlenmesine odaklanmalarıdır. Güvendikleri dağlara karlar yağmadan 1922’de yaşadıklarını unutmadan tarihten ders almalarıdır.”