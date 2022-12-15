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Akar, Büyükelçileri kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#Cibuti#Somali
Akar, Büyükelçileri kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 20:16

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cibuti, Somali ve Sudan Büyükelçilerini kabul etti.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Cibuti Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi, Somali Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed ve Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb’i kabul etti” ifadelerine yer verildi.

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#Hulusi Akar#Cibuti#Somali

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