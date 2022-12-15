Akar, Büyükelçileri kabul etti

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Cibuti Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi, Somali Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed ve Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb’i kabul etti” ifadelerine yer verildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; Cibuti Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi, Somali Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed ve Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb’i kabul etti.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/n5Dlnp8MGc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2022