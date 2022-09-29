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Akar açıkladı: Hain saldırı Suriye’de planlandı

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#Hulusi Akar#Terör Saldırısı#Suriye
Akar açıkladı: Hain saldırı Suriye’de planlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 07:00

Bakan Akar, Mersin’de bir polisin şehit olduğu polisevi saldırısının Suriye’de planlandığını açıkladı, “Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına bunlara mutlaka gereği yapılacaktır” dedi.

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Törende konuşan Bakan Akar, Mersin’de polisevine yönelik terör saldırısının Suriye’de organize edildiğini söyledi. Bakan Akar, “Mehmetçik karşısında Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına bunlara mutlaka gereği yapılacaktır” dedi.

BAŞKALARININ İPİYLE KUYUYA İNMEYİN

Yunanistan’ın provokatif eylemlerine de tepki gösteren Akar, özetle şöyle dedi:

“Türkiye barış ve istikrar için çabalarken, kötü komşuluğun en bariz örneğini teşkil eden Yunanistan provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı, saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu tutumuyla gerginliği tırmandıran taraf olan Yunanistan, pervasızca Türkiye’yi suçlamaktadır. Her fırsatta Türkiye’yi başkalarına şikâyet eden bu kötü komşumuz, düşmanca tavrını ortaya koymaktadır. Yunanistan’ın her türlü haksız, hukuksuz tutumuna ve eylemine mütekabiliyet kapsamında sahada ve masada gerekli karşılığı bugüne kadar verdik, bundan sonra da vereceğimiz bilinmelidir. Bu işin ciddiyetinin farkına varın. Yanlış yolda ilerlemekten vazgeçin. Felakete davetiye çıkaracak provokasyonlardan uzak durun. Başkalarının ipiyle kuyuya inmeyin. Aklıselim sahibi Yunanlara çağrımız; sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülebilmesi için diyalog masasına gelmesidir.”

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#Hulusi Akar#Terör Saldırısı#Suriye

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