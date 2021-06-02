Akamber nedir? Kilosu 100 bin TL'yi buluyor

Akamber, ispermeçet balinalarının sindirim sisteminde üretilen donuk gri veya siyahımsı renkte yanıcı maddedir. Tazesi çok kötü kokan akamber, olgunlaştıkça tatlı bir koku alır.

Akamber, parfümcüler tarafından kokunun çok daha uzun süre dayanmasını sağlayan bir sabitleyici olarak oldukça değerlidir.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara