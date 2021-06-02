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Akamber nedir? Kilosu 100 bin TL'yi buluyor
Akamber olarak bilinen madde, genellikle ölü balinalardan elde ediliyor. Balinaların karnında bulunan akamber isimli madde, genellikle kilolarca bulunuyor. Parfüm yapımında ise önemli hammaddeler arasında yer alıyor. 10-15 kilogram ağırlığındaki akamber maddesi 100 bin dolar civarında alıcı buluyor. İşte, akamber hakkında detaylı bilgiler
Akamber, ispermeçet balinalarının sindirim sisteminde üretilen donuk gri veya siyahımsı renkte yanıcı maddedir. Tazesi çok kötü kokan akamber, olgunlaştıkça tatlı bir koku alır.
Akamber, parfümcüler tarafından kokunun çok daha uzun süre dayanmasını sağlayan bir sabitleyici olarak oldukça değerlidir.
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