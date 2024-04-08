Akademisyen Zeynep'in kahreden ölümü: 36 yaşında kansere yenik düştü

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Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Şanlı’ya, 2019 yılında meme kanseri tanısı koyuldu. Şanlı’nın tedavisi sürerken kanser karaciğerine sıçradı.

1 ay önce fenalaşan ve Trabzon’da özel bir hastaneye yatırılan Doç. Dr. Şanlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 10 yıl önce evlenen 8 yaşında bir kız çocuğu olan Doç. Dr. Zeynep Şanlı Akdemirci’nin ölümü, ailesi, yakınları ve meslektaşlarını hüzne boğdu.

Zeynep Şanlı için memleketi Rize’de cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, Şanlı’nın ailesine taziyede bulundu. Pazar Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Doç. Dr. Şanlı’nın cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

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‘RABBİM BİZDEN DAHA FAZLA SEVDİ ELİMİZDEN ALDI’

Doç. Dr. Şanlı’nın babası İsmail Akdemirci, “2014-2015 yıllarında göğsünde ufak bir kitle çıktı. Gerekli tetkikler sonrasında ameliyat ettirdik ve doktorları herhangi bir sorun olmayacağını söylediler. Biz evladımızı çok sevdik ama Rabb’im bizden daha fazla sevdi, elimizden aldı. Mekanı cennet olsun. Evlat acısı çok büyük, baba olarak son görevimi yapıyorum” dedi.