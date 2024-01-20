AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ: İzmir benim kıymetlimdir

Haberin Devamı

Yerel seçimlerde aday olacak 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkanının açıklandığı AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Hamza Dağ olduğu duyuruldu. Toplantının ardından bugün İzmir'e dönen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili ve Hamza Dağ, Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. 'İzmir'e Dağ gibi başkan', 'Huzurun teminatı Hamza başkan', 'İzmir'in yüz akı Hamza başkan' pankartları ve bayraklarla davul zurna eşliğinde karşılanan Hamza Dağ, İzmirlileri selamladı. Karşılama programına AK Parti İzmir milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da katıldı. Programda İzmirlilere seslenen Dağ, “"İzmir’imizde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ürettik, iz bıraktık. Gönüllere girdik. İzmir'in bir evladı olarak şunu çok net bir şekilde söylüyorum; İzmir'in tüm evlatlarına daha yaşanabilir bir şehir bırakana dek bu mücadelemizden, özverimizden, azmimizden asla vazgeçmeyeceğiz. İzmir'i yeniden şaha kaldırmak için koşacağız, hiç durmadan koşacağız. Çatlarcasına, kendimizi, şahsımızı, tüm hayatımızı bir kenara koyup koşacağız. Biz yarış bittikten sonra da koşan atlarız. Öyle de olmaya devam edeceğiz. Bu kardeşiniz ailesine hangi nazarla bakıyorsa İzmir'e de o gözle bakıyor. İzmir benim kıymetlimdir. Bir yanı eksik kalsa üzülürüm bununla dertlenirim" dedi.

Haberin Devamı