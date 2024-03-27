AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan gençlere mektup

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, gençlere yazdığı mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbullu genç kardeşim, ben Murat Kurum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Kabul etmek gerekir ki, İstanbul, depremi bekliyor. Bölgedeki en ufak sarsıntı bile yüreklerimizi ağzımıza getiriyor.

Hissettiğiniz son depremde, o birkaç saniyede, içinizde uyanan duygu neydi? O an zihninizde

size dayatılan algılar mı vardı, yoksa hayatta kalma isteği mi? Tabi ki hayatta kalma isteği…

Çünkü deprem algı dinlemez.

Bugüne kadar aldığım görevlerde ülkemizin dört bir yanında vatandaşımızın sorunlarına

çözümler ürettim. Deprem, yangın ve sel gibi Türkiye’nin gördüğü en büyük afetlerde

vatandaşımızın yaralarını sarmak için ekibimle birlikte mücadele ettim. Şimdi sıra İstanbul’un

hayati sorunlarının üstesinden gelmekte…

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"İSTANBUL’DA ENDİŞESİZ BİR YAŞAM SÜRMENİZ İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"

Sizleri bekleyen geleceği güvenle inşa etmek ve İstanbul’da endişesiz bir yaşam sürmeniz

için çok çalıştım. Birçok proje geliştirdim. Bilim insanlarının işaret ettiği o kaçınılmaz

gün gelmeden yani deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceğiz. 1 Nisan’dan itibaren

yapacağımız işler sayesinde depreme hazır bir İstanbul’da, evinizin huzuru ve odanızın

sıcaklığı sizi sarmaya devam edecek. İşte size sözüm budur! Açık ve net konuşacağım.

Deprem geldiğinde sizce kimin algı yönetimi ya da şov yaptığının, kimin rakibine sataştığının

bir önemi olacak mı? Elbette hayır.

"İSTANBUL İÇİN DEPREM, ALGI DEĞİL GERÇEK VE NE YAZIK Kİ GELECEKTİR"

İşim ne oyun oynamak ne de rol yapmaktır. İşim; İstanbul’u olabildiğince en erken vakitte depreme hazır hale getirmektir. İşim; olası depremdeki can kayıplarını engelleyici tedbirleri şimdiden

almaktır. Çünkü İstanbul için deprem, algı değil gerçek ve ne yazık ki gelecektir. Sadece İstanbul için tüm yaşam alanları güvenli olana dek çalışacağım. Önünüzde inşallah uzun bir ömür var.

Tüm gayretim; o depremden sonra evinizde, ailenizle birlikte hayatınıza sapasağlam devam etmeniz için olacaktır. Bunun tek yolu, vakit kaybetmeden harekete geçmektir. Söz

veriyorum! Bu seçimi İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız!

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Çünkü aslolan hayattır! 31 Mart, senin için sağlam ve dirençli bir İstanbul’da yaşamak adına tarihi bir fırsat. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak."