AK Parti'nin Ankara ilçe adayları tanıtıldı... Erdoğan: Bol bol şov ve tatil yaptılar, millet hesabını 31 Mart'ta soracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi Ankara'daki cumhur ittifakımızın adaylarını tanıtıyoruz" diyerek ilçe belediye başkan adaylarını paylaştı. İşte tanıtılan adaylar:

AKYURT: HİLAL AYIK

ALTINDAĞ: VEYSEL TİRYAKİ

AYAŞ: MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ (MHP)

BALA: AHMET BURAN

BEYPAZARI: TUNCER KAPLAN

ÇAMLIDERE: HAZIM CANER CAN

ÇANKAYA: DUHAN KALKAN

ÇUBUK: BAKİ DEMİRBAŞ

ELMADAĞ: EYÜP TEKİNER

ETİMESGUT: ENVER DEMİREL (MHP)

EVREN: HÜSAMETTİN ÜNSAL

GÖLBAŞI: RAMAZAN ŞİMŞEK (MHP)

GÜDÜL: MUZAFFER YALÇIN

HAYMANA: ÖZDEMİR TURGUT

KAHRAMANKAZAN: SERHAT OĞUZ

KALECİK: ERDAL DAL (MHP)

KEÇİÖREN: ZAFER ÇOKTAN

KIZILCAHAMAM: SÜLEYMAN ACAR

MAMAK: ASIM BALCI

NALLIHAN: İSMAİL ÖNTAŞ

POLATLI: LEVENT ÇAĞLANCI (MHP)

PURSAKLAR: ERTUĞRUL ÇETİN

SİNCAN: MURAT ERCAN

ŞEREFLİKOÇHİSAR: MEMİŞ ÇELİK

YENİMAHALLE: ABDULKADİR AYDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları ise şöyle:

Kıymetli hanımefendiler, gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Partimizi ve ittifakımızı temsil edecek il adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz. Yalova ve İstanbul ilçe adaylarını açıkladık. Bugün de Ankara ilçe adaylarını açıklıyoruz.

30 Ocak salı günü genel merkezimizin ek binasında seçim beyannamemizi milletimiz ile paylaşacağız.

İSTANBUL İÇİN GÜN SAYIYORUZ

Yarın İBB adayımız Murat Kurum proje tanıtımı ile kampanyasını resmen başlatıyor. İstanbul gözü başka mecralarda olan yönetim elinde geriledi, tıkandı. Fetret devrine girdi adeta. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için gün sayıyoruz.

Murat kardeşimizin bilgi, deneyimi, depreme hazırlık olmak üzere şehrin sorunlarını çözecek aday olduğunu biz biliyoruz. İnşallah İstanbul da görecek. Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacak.

ALTINOK İLE ANKARA ALTIN ÇAĞINA GİRECEK

Altınok ile Ankara'nın altın çağına gireceğine inanıyorum. AK parti her seçimde milletimizin karşısına güçlü programlarla çıkmış bir partidir. Milletime sesleniyorum, bakınız AK Parti'nin yerel seçimlere girdiği her yerde gerek merkezi gerek yerel yönetim el ele vererek millete hizmette onların sağlayacağı başarıyı muhalefetin sağlaması mümkün değil. AK Parti ve Cumhur ittifakı dışında projelere önem veren siyasi yapılar yok. Çünkü onların şehirlerimize eser kazandırmak, millete hizmet etmek gibi derdi yok. İç çekişmelerinden, ülke düşmanları ile iş birliği çabalarından programa vakit bulamıyorlar. Devam eden çalışmaların üstünü kapatan, oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezler elinde şehirlerimiz perişan oldu. Yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Çözüm hariç her işi yaptılar. Bol bol şov yaptılar. Bol bol tatil yaptılar. İç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edaları ile sergiledikleri komiklikleri saymıyorum. CHP, Terör örgütü güdümündeki partiyi şehirlere ortak etmelerini saymıyorum bile.

Şehirlerimizin ihmal edilmişliği izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır. Bunları söylerken amacımız polemik yapmak değil. Biz sadece milletin hissiyatını dile getiriyoruz. Bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için yapmıyoruz.

MİLLETİMİZ HESABINI SORACAK

Ülkemizin en büyük ilk 3 şehrinde temel atmama törenleri ile vakit geçiren, yüzü kızarması gerekirken şehri için hiçbir projesi olmaması ile övünen, sadece tabela değiştiren, insanların iradesine ipotek koyan, esersiz yıllardan söz ediyorum. Bol bol şov ve tatil yaptılar. Milletimiz bunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracaktır. Seçim öncesi ne dedilerse, iş başına gelince tam tersini yapan bu zübük siyasetçi tiplemeleri ile gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyoruz. AK Parti kurulduğu günden bu yana milletimizin gönlünde yer etmiştir. Onlar sadece emperyalistlerin ellerine tutuşturduğu senaryoları tekrarlar.

DOĞRU OLURSAK EĞRİ BELASINI BULUR

Asla onların bizim vaktimizi ve enerjimizi boşa harcamasına izin vermeyeceğiz. Bunun için gerçek belediyecilik diyoruz. Milletimizin huzuruna programlarımızla çıkıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız diyoruz. İşimizi düzgün yaparsak, enerjimizi milletimizin emrine verirsek, yalanla değil gerçek hizmetle milletin huzuruna çıkarsak, doğru olursak eğri zaten belasını bulur.

Başkalarının hangi kirli pazarlıklarla gemilerini yürütmeye çalıştığının bizim için önemi yok. Varsın onlar algı ve kelime oyunlarıyla milletin aklını çeleceğini zannetsinler, biz işimize bakacağız. Vazifemizi en doğru şekilde yapmaya odaklanacağız.

EMEKLİLERİMİZ İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK

Bir yandan seçime hazırlanırken ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak politikaları da hayata geçiriyoruz. Emeklilerin refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 16 milyon emeklinin tamamına 5'er bin lira ödeme yaptık. Gelen talepler doğrultusunda bakanlarımızı talimatlandırmıştım. SSK ve Bağkur emeklilerimizin artışını memur emeklilerimizin seviyesine çıkarma kararı aldık. Yüzde 49.25 olarak uygulayacağız.

TARİHİ BİR ADIM ATINCA BUNLARA AFAKANLAR BASIYOR

Emeklileri seçimden seçime hatırlayanlar başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz tüm bu adımları atarken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Ne zaman gururlanacak işler yapılsa bunlar rahatsız oluyor. Takoz olmayı misyon edinenler yine ortalığa döküldü. MB rezervlerimiz rekor kırınca hemen harekete geçiyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi adım atınca bunlara adeta afakanlar basıyor.

HER YERDE GÖVDE GÖSTERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

Projenin maliyetine kadar deli saçması iddia ile yapılan işi değersizleştirme peşine düşüyorlar. Kritik hususlarda dahi yalan yanlış ithamlarla kafa karıştırıyorlar. Ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gidecek, savaş uçaklarımızın yapımı devam edecek. Biz denizde, havada, karada her yerde gövde gösterimizi devam ettireceğiz. Sınırlarımızı hedef alan terör ile mücadele ederken aynı habis çevrelerle karşılaştık. Bu hastalıklı güruhun çıkardığı gürültü kendi cüssesinden büyük oluyor. Ekonomik tetikçilikle, provokasyonla memleketin ayağına hep çelme takmaya kalktılar. Milletimiz ile sevinip milletimiz ile üzülmeyi beceremediler. Türkiye'nin başarılarını hedef alarak kendilerine alan açma peşindeler.,

Foyalarını ortaya dökerek milletimizin gönlünü rahatlatmaya çalışıyoruz. Seçim öncesi bunların artacağı açıktır. Tüm tuşlara aynı anda basmaktan çekinmeyecekler. Türkiye yatırımlarda, teknolojide, terörle mücadelede başarı çıtasını yukarı taşıdıkça ülke ve millet düşmanları boş durmayacak. Biz bu oyunlar karşısında dirençliyiz. Onları yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. bizim hedefimiz, vizyonumuz, yol haritamız bellidir. Bundan geriye gidiş asla olmayacak. Dedikodular üzerinden fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını umursamıyoruz. Çocuklarımıza yeni ufuklar açmanın, muhalefetin yönetiminde yılları heba olan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırma gayretindeyiz.

Şehirlerimize kazandıracağımız projeleri milletimize anlatacağız. Siyaseti yalandan, kirli iş birliğinden ibaret görenlere inat eser siyasetinden taviz vermeyeceğiz. 21 yılda girdiğimiz 17 seçimde olduğu gibi 31 Mart'a da kararlılıkla yürüyeceğiz. Ankara teşkilatımızın 31 Mart'a kadar sergileyeceği gayretle Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Ortak adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde aynı samimiyetle çabalayarak sandıkta netice alacağız. Farklı adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde de hayırla yarışacağız.