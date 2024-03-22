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AK Parti'nin ABB Başkan adayı Turgut Altınok: 100 tane söz vermiş, 90'ını tutmamış

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#ANKARA#AK Parti#Turgut Altınok
AK Partinin ABB Başkan adayı Turgut Altınok: 100 tane söz vermiş, 90ını tutmamış
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 17:17

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Çamur, yalan, iftira peşinde gidiyorlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yavaş'ın mumu da 31 Mart'a kadar yanacak. Çünkü 100 tane söz vermiş 90'ını tutmamış. Ankara'nın bir daha yavaşlamaya tahammülü yok" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Altınok, mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Çamur, yalan, iftira peşinde gidiyorlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yavaş'ın mumu da 31 Mart'a kadar yanacak. Çünkü 100 tane söz vermiş 90'ını tutmamış. Ankara'nın bir daha yavaşlamaya tahammülü yok. Sahte anketleri, yalanları, iftiraları ters köşe yapacak mıyız?" dedi.

Belediyecilik alanında şehir içi teleferik sistemini yapan ilk kişinin kendisi olduğunu dile getire Altınok, "Yavaş, yeni teleferik yapmayı bırak var olan teleferiği bile çalıştıramıyor. Söylediği her şeyi yapmamış. Altınok'un özü de bir sözü de bir. Yenimahalle'de Abdülkadir kardeşimize güçlü bir destek verecek misiniz? 5 yıl daha 'Yavaş' çekilir mi? Çekilecek çile mi? Otobüs kuyruklarıyla, ulaşım problemi ile çekilecek gibi mi? 'Yavaş'la sönen Ankara'nın artık sönmeye mecali kalmamıştır" diye konuştu. 

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#ANKARA#AK Parti#Turgut Altınok

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