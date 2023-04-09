AK Parti'nin 2023 milletvekili listesinde dikkat çeken isimler... En genci 18, en yaşlısı 73 yaşında

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AK Parti'de 2023 seçimleri Milletvekili aday listesi belli oldu.AK Parti, 2023 seçimlerinde seçmenin karşısına yeni yüzlerle çıkıyor. Partide kadın vekil sayısı geçen döneme göre artırıldı. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alp Tekin İstanbul'dan adayı oldu. İşte o isimlerdenöne çıkanlar.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

18 yaşındaki Nisa Alp Tekin -İstanbul

73 yaşındaki Şamil Ayrım - İzmir

Tuğrul Türkeş - Ankara 1. Bölge 1. Sıra

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Eski bakanlardan Faruk Çelik - Artvin 1. Sıra -

İsmail Ok - Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmişti)

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Gaziantep 1. sıra

Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra

Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge

Cerrah Halit Yerebakan - İstanbul 2. Bölge

Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge

Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden

Şebnem Bursalı (Gazeteci) - İzmir’den

Mehmet Ali Çelebi - İzmir’den

Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş

Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra

Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra

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ALİ İHSAN YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin milletvekili listesinin YSK'ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yavuz'un konuşmasından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

Milletvekili adayı olabilmek için 6 bin 25 aday adayı başvuruda bulundu. Temayül yoklamasının ardından 14 alt komisyon aday adayları ile yüz yüze görüştü.

Hazırlanan raporlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyona sunuldu. Yeni ve güzel bir dönemin kapısını aralayacağımıza inanıyorum. Vermiş olduğumuz listemizin milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum.

İhsan: Milletvekili aday listemizi tamamladık ve 681 milletvekili adayımızı YSK'ya teslim ettik. Tüzüğümüzde bulunan 3 dönem milletvekili olmayacağı kuralını bu sefer daha geniş uyguladık. 42'si aralıksız 3 dönem, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa yaptığı için 4 arkadaşımız 4 dönem, 10 arkadaşımız 5 dönem yapmış olduğu için listede yer almadı. 65 arkadaşımız için 3 dönem kuralını bu sefer uygulamış olduk.

18 yaşındaki Nisa Alp Tekin İstanbul'dan adayı oldu. En yaşlı Şamil Ayrım 73. yaşındaki İzmir'den aday oldu. En yaşlı Şamil Ayrım 73. yaşındaki İzmir'den aday oldu. Mevcut vekillerimizden 104'ü listelerde yer aldı.



Cumhur İttifakı ittifak protokolünü 4 parti ile yaptı. Aramızda varmış olduğumuz anlaşmaya göre her parti kendi listesini teslim edecekler ama her partinin ortak adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak.