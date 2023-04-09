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AK Parti'nin 2023 milletvekili listesinde dikkat çeken isimler... En genci 18, en yaşlısı 73 yaşında

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#AK Parti#2023 Seçimleri#AK Parti Milletvekili Adayları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 16:19

AK Parti'de 2023 seçimleri Milletvekili aday listesi belli oldu. 3 dönem kuralı istinasız olarak uygulanırken, listede dikkat çeken isimler de yer aldı. 18 yaşındaki Nisa Alp Tekin İstanbul'dan adayı oldu. En yaşlı Şamil Ayrım 73 yaşındaki İzmir'den aday oldu. Şebnem Bursalı, Hulki Cevizoğlu, Mehmet Şahin ve Umut Arman Sonay da o isimlerden birkaçı oldu.

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AK Parti'de 2023 seçimleri Milletvekili aday listesi belli oldu.AK Parti, 2023 seçimlerinde seçmenin karşısına yeni yüzlerle çıkıyor. Partide kadın vekil sayısı geçen döneme göre artırıldı. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alp Tekin İstanbul'dan adayı oldu. İşte o isimlerdenöne çıkanlar.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

18 yaşındaki Nisa Alp Tekin -İstanbul
73 yaşındaki Şamil Ayrım - İzmir
Tuğrul Türkeş - Ankara 1. Bölge 1. Sıra
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Eski bakanlardan Faruk Çelik - Artvin 1. Sıra -
İsmail Ok - Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmişti)
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Gaziantep 1. sıra
Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra
Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge
Cerrah Halit Yerebakan - İstanbul 2. Bölge
Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge
Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden
Şebnem Bursalı (Gazeteci) - İzmir’den
Mehmet Ali Çelebi - İzmir’den
Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş
Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra
Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra

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ALİ İHSAN YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin milletvekili listesinin YSK'ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yavuz'un konuşmasından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

Milletvekili adayı olabilmek için 6 bin 25 aday adayı başvuruda bulundu. Temayül yoklamasının ardından 14 alt komisyon aday adayları ile yüz yüze görüştü.

Hazırlanan raporlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyona sunuldu. Yeni ve güzel bir dönemin kapısını aralayacağımıza inanıyorum. Vermiş olduğumuz listemizin milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum.

İhsan: Milletvekili aday listemizi tamamladık ve 681 milletvekili adayımızı YSK'ya teslim ettik. Tüzüğümüzde bulunan 3 dönem milletvekili olmayacağı kuralını bu sefer daha geniş uyguladık. 42'si aralıksız 3 dönem, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa yaptığı için 4 arkadaşımız 4 dönem, 10 arkadaşımız 5 dönem yapmış olduğu için listede yer almadı. 65 arkadaşımız için 3 dönem kuralını bu sefer uygulamış olduk.
18 yaşındaki Nisa Alp Tekin İstanbul'dan adayı oldu. En yaşlı Şamil Ayrım 73. yaşındaki İzmir'den aday oldu. En yaşlı Şamil Ayrım 73. yaşındaki İzmir'den aday oldu. Mevcut vekillerimizden 104'ü listelerde yer aldı.

Cumhur İttifakı ittifak protokolünü 4 parti ile yaptı. Aramızda varmış olduğumuz anlaşmaya göre her parti kendi listesini teslim edecekler ama her partinin ortak adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak.

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