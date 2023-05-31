AK Parti'li Yılmaz Tunç: Milletimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yana tavır aldı

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AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında siyaset gündemini değerlendirdi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını yorumlayan Tunç, "Parlamenter sisteme geçmek isteyenlerden yana değil cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yana tavır aldı." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Tunç'un konuşmasından satır başları şu şekilde

Seçimlerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz seçimlerde önemli mesajlar verdi. Bu mesajı alanlar başarısına başarı katmaya devam eder. 6’lı masanın çıkış noktası parlamenter sisteme geri dönmekti. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir belge ortaya koymuşlardı. Sonrasında adayın belirlendiği toplantıda parlamenter sisteme geçişi madde madde açıklamışlardı. O metnin başlığı da parlamenter sisteme geçişin yol haritası idi. Bu seçimler milletimizin parlamenter sisteme geçmek istemediğini gösterdi. Erdoğan, parlamenter sistemin seçilmiş son cumhurbaşkanı idi, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı oldu. 5 yıllık başarılı bir istikrar sürecini geçirdi milletimiz. Milletimiz tekrar sandık başına gitti ve parlamenter sisteme geçmek isteyenlerden yana değil cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yana tavır aldı. Muhalefetin de bu mesajı alması lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile milletimizin devam etmek istediğini muhalefetin de algılaması lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrar sistemi, hızlı karar alma sistemidir. Parlamenter sistemi ise krizler sistemidir. Siyasi krizlere yol açan bir sistemdir.

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KABİNEDE NASIL BİR ŞEKİLLENME OLACAK?

Cuma günü saat 14 itibariyle meclis toplanacak ve vekillerimiz yemin edecek. Ertesi günü sayın cumhurbaşkanımız Meclis’te sayın Bahçeli’nin elinden mazbatasını alacak. Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirecek. Cumartesi akşam başka programları var. Ardından da ertesi günü cumartesi akşam kabinenin açıklanması söz konusu olabilir. İşleyişe ve takvime baktığımızda cumartesi akşam gibi görünüyor. Ertesi gün de bakanların mecliste yemin etmesi söz konusu olur ertesi gün de kabinede devir teslim olur. TBMM, Meclis Başkanı’nı da seçtikten sonra yasama süreci başlar.

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YENİ ANAYASA VAADİMİZDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ

Önümüzdeki süreçte yol haritamız, Türkiye Yüzyılı’nın inşasındaki ilk 5 yılımız seçim beyannamemizde açıklanmıştı. Milletimize vaatlerimiz var. Vakit kaybetmeksizin gerçekleştirilmesi noktasında sayın cumhurbaşkanımız yoğun ve yorucu bir çalışma içine olacaktır ekibi ile birlikte. Deprem bölgesindeki vilayetleri yeniden ayağa kaldırma noktasında hükümeti yoğun bir çalışma bekleyecektir. Güçlü toplumu oluşturmak için çalışmalar hız kesmeden devam edecektir. Kadını korunması, ailenin sapkın akımlardan korunması için anayasa değişiklikleri yol haritamızdaki vaatlerimizi gerçekleştirileceğiz. Yeni anayasa vaadimizden vazgeçmiş değiliz. Önemli reformlar gerçekleştirdik.

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Avrupa birliği ve OECD ülkelerinde En yüksek büyüme oranına sahip ikinci ülke konumuna geldik. Depreme rağmen bunu gerçekleştirdik. 1 milyon 600 bin yeni istihdam sağladık. Enerji bağımsızlığı yolundaki icraatlerimiz devam edecektir.

CHP’DEKİ İSTİFA ÇAĞRILARI

CHP’deki ve İYİ Parti’deki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Onlar milletimizin verdiği mesajı almalı. Milletin mesajını almak istemediler. CHP, sayın cumhurbaşkanımıza karşı 17 seçim kaybetti. 14-28 Mayıs seçimlerinde de aday olarak ismi geçenler de kaybetti. Mansur Yavaş ve İmamoğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak anons edildi, adayı bile denmedi. Hepsi bu seçimin kaybedenleri. Türkiye Yüzyılı’nın inşasından yanayım dedi milletimiz. Yüksek bir katılımla gerçekleştirildi seçimler. İki turda da bir olaya denk gelmedik, insanlar olgunca sandığa koştular. Yüzde 85 üzerindeki katılımla seçimi gerçekleştirip cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yana olduklarını belittiler. CHP, söylem açısından milletimizin takdirini kazanacak yapıcı politikalar önermeleri lazım. Kendilerinin ve İttifak sahip oldukları söylem karalamaya dönüktü. Yapıcı bir muhalefet sergileyemediler. Sürekli trürkiye2de diktatörlük rejimi varmış gibi dışarıya da bunu böyle yansıttılar. Artık bu tür karalayıcı ülkemizin menfaatine olmayan siyaset anlayışını bırakmaları gerekir.