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AK Partili Yaymam'dan Hatay mesajı: Ayağa kaldırma vakti

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#AK Parti#Hüseyin Yayman#Hatay
AK Partili Yaymamdan Hatay mesajı: Ayağa kaldırma vakti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 14:18

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimine yönelik itirazlara da eleştiride bulundu. Yayman, "Siz kazanırsanız her şey iyi, kazanamazsanız hatalı anlayışını kabul etmiyoruz. Milletimiz kararını vermiştir. Şimdi çalışma zamanı, Hatay’ımızı ayağa kaldırma vaktidir” dedi.

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TBMM’de Turist Rehberi kanun teklifi hakkında birinci imza sahibi olarak kanun teklifini savunarak milletvekillerine hitap eden TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili itirazları hatırlattı. Yayman, "Seçim yapılmış, ıslak tutanaklar var. O anda itiraz yapılmamış, daha sonra itiraz edilmiş. Doğrudur itirazlar demokraside var. Fakat şimdi 2 bin 400 oydan bahsediliyor. 2014’te de CHP Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni zaten 3 bin 500 oyla kazanmıştı. Bu tarihsel hakikati hatırlatmak isterim. Siz kazanırsanız her şey iyi, kazanamazsanız hatalı anlayışını kabul etmiyoruz. Milletimiz kararını vermiştir. Şimdi çalışma zamanı, Hatay’ımızı ayağa kaldırma vaktidir” dedi.

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Yayman, 31 Mart’ta milletin karar verdiğini, kendilerinin de milletin mesajını aldıklarını kaydederken, "22 yılda 17 seçim kazanan bir parti olarak milletimizin kararı önemlidir. Biz de bunun gereğini yerine getireceğiz. Öte yandan bu seçimde kazanan muhtarlarımız başta olmak üzere büyükşehir belediye başkanları, muhtar azaları, meclis üyeleri, seçilen tüm organların temsilcilerine başarılar diliyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

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#AK Parti#Hüseyin Yayman#Hatay

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