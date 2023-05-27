AK Partili Yavuz: Kimsenin okulu veya sandığı değişmiyor

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İşte Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Milli iradeye etki etmeye kalkışmanın seçim kanunu çerçevesinde suç olduğunu söyleyebilirim. Buna kalkışan her kim varsa buna maruz kalan kardeşlerimizin direkt suç duyurusunda bulunmasına salık veriyorum.

Korsan birtakım broşürler, afişler astığını, görseller oluşturduğunu üzülerek görüyoruz. Sandığa dair de yapılan bir takım yanlışların olduğunu ifade etmek istiyorum.

"BAŞKASININ YERİNE OY VERMEYE VE KALKIŞMAK DA SUÇ"

14 Mayıs da az da olsa suç duyurusunda bulunduk. 28 Mayıs'ta net bir şekilde takip edeceğiz. İmza kaydırma, mükerrer oy verme teşebbüsünde bulunma yasaya göre suç. Başkasının yerine oy vermeye ve kalkışmak da suç.

Teşebbüste bulunanlara dikkat etmek gerekiyor. 3 yıldan 5 yıla kadar cezası olduğunu ifade etmek istiyorum. Sandık başkanı, kurul üyesi yapmaya kalkarsa cezayı artırıcı bir neden ve 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası gerektirir.

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Hiç kimse milli iradeye müdahale etmeye kalkışmasın diye hatırlıyorum. Sandık başkanı ve kurul verilen itirazları ve şikayetleri kayda geçer, olumlu ya da olumsuz bakması onun kanaatidir.

"KİMSENİN OKULU VE SANDIĞI DEĞİŞMİYOR"

Sandıkta çok dikkat etmemiz gereken işler ve hususlar var. Son günlerde yaygaradır koptu gitti. Sanki sandıklar değişmiş gibi, yeni seçmen ilave edilmiş gibi, eski seçmen kağıdıyla oy kullanılmayacak gibi yaygaraların kopartıldığını üzülerek gördük. Hiç kimsenin okulu değişmiyor, sandığı değişmiyor. Dolayısıyla hepimiz daha önce kullandığımız sandıkta oy kullanacağız.

Engellilerin oy kullanmasına ilişkin zorluk çıkarıldığını gördük. Engelli olduğu görülürse ondan rapor istenmez. YSK bu durumu karar altına alındı. Bakıldığında engelli olduğu anlaşılıyorsa zorluk çıkarılmasın. Bir yakınıyla oy kullanabilir şeklinde ifade edildi. Kabine sandık üyesi, kurul üyesi giremez. Sadece akrabası engelliyse girebilir.