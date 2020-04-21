AK Partili vekillerden kampanyaya, 7 milyon 325 bin lira destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, AK Partili milletvekillerinden destek geldi. AK Parti Grup Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 291 milletvekilinin katılımı ile 7 milyon 325 bin lira toplandı. Toplanan para, kampanya hesabına aktarıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ



AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyaya destek veren milletvekillerine teşekkür etti. Bostancı, "Böyle zamanlarda bir yandan zorlukla mücadele için toplum yeniden organize olur, diğer yandan da millet olmanın gereği dayanışma ve yardımlaşma öne çıkartılır. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde milli dayanışmayı hayata geçirmenin anlamlı bir parçası olarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatılmış ve anılan hesapta kısa zamanda büyük miktarlarda kaynak toplanmıştır. Aynı şekilde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, AK Parti grubu olarak da bu dayanışmaya katkı vermek amacıyla milletvekillerimizce de bir kampanya düzenlenmesi talimatını vermiştir" dedi.



Bostancı, 30 Mart'ta başlatılan kampanyada toplanan 7 milyon 325 bin liranın kampanya hesabına bugün yatırıldığını açıkladı.