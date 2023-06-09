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AK Partili vekil Yenişehirlioğlu ve oğlu trafik kazası geçirdi

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#Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu#AK Parti#Kaza
AK Partili vekil Yenişehirlioğlu ve oğlu trafik kazası geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:21

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen canlı hayvan yüklü tırdan çevreye dağılan büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve oğlu yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Kaza, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Sinanpaşa ilçesi Karacaören Köyü yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 40 ABN 026 plakalı canlı büyükbaş hayvan yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan araç sürüklenerek karşı şeride geçerek durabildi. Bu sırada kupası alev alan tırdan sürücü kendi imkanları ile çıkabildi. Devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlar ise dorseden dışarı çıkarak çevreye dağıldı. Bu sırada yoldan geçmekte olan ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve Muhammet Talha Yenişehirlioğlu’nu taşıyan Ünal Özdemir idaresindeki 06 CJU 017 plakalı otomobil ise yola dağılan büyükbaş hayvanlardan birisine çarparak şarampole girdi. Olayda milletvekili ve oğlu hafif şekilde yaralandı.

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AK Partili vekil Yenişehirlioğlu ve oğlu trafik kazası geçirdi

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatılırken, karayolun trafik yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

YENİŞEHİRLİOĞLU'NDAN MESAJ: CAN KAYBI YAŞANMAMIŞ OLMASI EN BÜYÜK TESELLİMİZ

Yenişehirlioğlu sosyal medya hesabından "Dün gece TBMM’deki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra seçim bölgem Manisa’da teşkilatımızla buluşmak üzere çıktığımız yolda Afyonkarahisar’da trafik kazası geçirdik. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Hastanede tedavimiz devam ediyor. Arayarak veya mesajlarıyla yanımda olan tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Biz bu canın emanetçisiyiz. Sağlıklı günlerde birlikte olmak ümidiyle..." mesajını paylaştı.

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#Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu#AK Parti#Kaza

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