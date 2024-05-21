AK Partili Türkmenoğlu: Yarın saat 14.30'da İran Büyükelçiliği'ni ziyaret edeceğiz

Haberin Devamı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin uçak kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve dostluk grubu üyeleri, Meclis'te basın açıklaması yaptı.

Türkmenoğlu, Türkiye'nin komşuluk ve kardeşlik gereği İran'ın yanında olduğunu kaydederek, "İran tarafından talep edilen tüm arama- kurtarma faaliyetlerine Türkiye Cumhuriyeti olarak iştirak edildi. Ekipler, merhumların naaşlarına ulaşma noktasında önemli bir rol oynadılar. Cumhurbaşkanı Reisi, küresel sorunlar ile boğuşulan çetin günlerde göreve gelmiş, göreve geldiği günden hayatını kaybettiği güne kadar İran halkının iyiliği ve güvenliği için çalışmış. Küresel ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımız ile yakın bir temas içerisinde bulunmuşlardır. Yakın zamanda 8'inci Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katılmak amacıyla Cumhurbaşkanımızın misafiriydiler. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Reisi karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerimizi daha da genişletmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ZİYARET EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin sadece İran için değil, İslam ülkeleri ve yakın coğrafyanın kaybı olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, "İran Cumhurbaşkanını için Tebriz'de yoğun bir katılımla tören düzenlendi, arkasından Kum kentinde bir tören düzenleniyor. Tahran'da da genel bir tören düzenlendikten sonra Meşhet şehrinde defin töreni gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan cenaze törenine katılacaklarını ifade ettiler. Yarın saat 14.30'da Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak Ankara'da İran Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek anı defterine düşüncelerimizi yazıp, taziyelerimizi ileteceğiz" dedi.