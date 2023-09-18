AK Partili Şen: Kaybedecek bir 5 yılımız daha yok

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'e geldi. Burada çeşitli ziyaretlerde bulunan Şen, AK Parti İl Başkanlığı Binası'nda 2024 Şehir Buluşmaları için partilileriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Önümüzde yerel bir seçim var. Bir önceki yerel seçimde Kırşehir'i kaybettik. Doğru mu? Peki bize yakıştı mı? Bence yakışmadı. Ahiliğin şehrine hiç yakışmadı. Çünkü Ahiler hiç kaybetmedi. Burayı nasıl kaybettik? O zaman 1'inci işimiz Ahiler ayağa kalkacak. Kaybettikleri şehri geri alacaklar. Şunu diyebilirsiniz; başka partilerde hizmet edebilir. Ama çalışmıyorlar. Şehirlere bir kuruş katkıları var mı? Zerre kadar katkıları yok. Bizim kaybedecek bir 5 yılımız daha yok. Yarından tezi yok çalışmalara başlayarak bu şehir alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı