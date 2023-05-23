AK Partili Özlem Zengin CNN TÜRK'te: Muhalefet derin bir hayal kırıklığıyla karşılaşacak

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İki turlu bir seçimi Türkiye ilk defa deniyor. Sorular sıfırdan yeniden soruluyor. Kazanılan şeyler var. Biz istiyorduk ki Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu alalım. Muhalefet toplumu okuyarak yeni plan kurmadı. Yapılan açıklamalara baktığım zaman ah anlayamamışız gibi yorumlar görüyorum. Keskin dönüşler var, bu sefer daha büyük hayal kırıklığıyla karşılaşacaklar. Bütün kurguyu 6'lı masa üzerine kurmuşlardı. Ortaya konan tablo onları şaşırtan bir netice koymuş oldu.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ OLUR MU?

Biz bunun için referandumdan geçtik. AK Parti parlamenter sistemi bir daha düşünmez.

Yolun başında ne anlatıyorsak, ikinci turda da onu anlatıyoruz. Radikal keskin dönüşler yaptığınız zaman size inanamaz. Bugün söylediklerinin hepsini dün söylemeliydi. Bu seçimden notlar çıkarsak, mesajları net söyleyenler, gerçekçi anlatanlar, her tarafa hitap edenler değil kendi seçmenine hitap edenler... HDP'yle ilgili kaygıların anlaşılmadığını düşünüyorum. Hem milliyetçilerden oy isteyeceksiniz hem HDP'lilerden oy isteyeceksiniz. Müthiş bir kafa karışıklığına sebebiyet veriyor.

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Oğan'a verilen oy tepkiseldi. Seçmenin oyunu bir kalıp olarak düşünemeyiz. Evvelden çoklu ihtimal vardı. Şu an sadece 2 aday var. Seçmen kendine şunu soracak itirazım neyeydi, önceliklerim nelerdi?

"MECLİS'TEKİ ÇOĞUNLUĞU ALDIK"

İkinci turun sonucunu Türkiye'nin tamamı belirleyecek. Seçimden sonra İstanbul'la ilgili çok detaylı çalışacağız. Cumhur İttifakı söylediği her şeyi başardı. Hem Meclis'teki çoğunluğu aldık.

CHP seçmeninde büyük bir hayal kırıklığı var. Onların da seçmenleri kendilerine kızgın, anlaşılmadıklarını düşünüyorlar. 39 milletvekili tartışmalara neden olacak. CHP içinde kaynama var. Seçimden sonra bunlar daha gün yüzüne çıkacak. Muhalefet seçmeninin gerçek manada muhatap bulamaması üzücü.

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6284 SAYILI KANUN

İttifakın içinde olduğunuz zaman ittifakın içindeki partiler oy verilebilir hale geliyor. Yeniden Refah Partisi'nin vekil çıkarabileceğini sahada gördük.

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Böyle bir endişeye gerek yok. AK Parti kadın hakları konusunda bir ton iş yaptı. En önemlisi başörtüsüyle ilgili yasakların kalkmasıdır. Bu ülkede kadın hakları denince akla gelen parti AK Parti. Yeniden Refah Partisi kadınların aleyhine konuşmuyor. Türkiye'de kadınların hem çalışma hayatına katılması hem siyasete atılması için AK Parti çok adım attı. Kadınların hakları korunacak. Uygulamayla ilgili sorunlar varsa bunlar izale edilecek.

HÜDA PAR'A TEPKİLER

Ben Meclis'te konuşmamı yaparken bir siyasi partiye dönük yapmadım. Türkiye'de bu tartışmayı açan parti Saadet Partisi. Önce dönüp kendi yanlarındaki arkadaşlarına bakmaları lazım. Kendi içinizdeki arkadaşlarınıza sorunuz onlar ne söylüyor. Hüda Par 'terörle alakam yoktur reddediyorum' dedi. Hiç duydunuz mu HDP'nin bunu söylediğini. HDP, hiç çıkıp PKK terör örgütüdür dedi mi? Terörden dolayı ceza almışlara önce bir selam gönderirler. Sayın Akşener üslup sorunu yaşıyor. Biz AK Parti olarak her zaman kadın haklarından yana olduk.

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O genel başkanlar neden Meclis'te değil, ben anlayamıyorum. Meclis'te gruplarının başında olmayı tercih etmiyorlar.

BABACAN'IN "ANAYASA" AÇIKLAMASI

Pazarlığa açık konular değil bunlar. Babacan kendi başarılarını uzunca anlatırken ufak bir şeyi atlatıyor. Seçimi kazanması gerekiyordu. Bir şey yapabilmek için bir seçimi kazanmak gerekiyor. Seçimi kazanan Erdoğan.

Anayasa değişikliği için randevu vermeyi bile bir mesaj vermeye çevirdiler.

Yemin töreni ilandan sonra Meclis toplanacak. Yemin önemli. Ben Meclis'in ortak bir akıl geliştirmesini çok önemsiyorum.

(Meclis başkanı kadın olur mu?) Ben isterim, inşallah derim. Her milletvekilin en tabii hakkıdır.