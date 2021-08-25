AK Parti'li Özhaseki: Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. İlk olarak Adıyaman Valilisi Mahmut Çuhadar'ı ziyaret eden Özhaseki, AK Parti Milletvekili Halil Fırat ile birlikte partisinin il binasında partililerle bir araya geldi. Burada partililere konuşan Özhaseki, ana muhalefetin tek derdinin algı operasyonu olduğunu, son yıllarda mağdur edebiyatı yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ana muhalefetin tek derdi var algı operasyonu. Son günlerde iyi öğrendiler bu işi. Bu son birkaç yıldır mağdur edebiyatı, olmayanı olmuş gibi gösterme sanatı ve yalanlar bitmek bilmiyor. Özellikle Deniz Baykal’ın, operasyon ile genel başkanlıktan uzaklaştırılmasından sonra partideki yerli ve milli duygular köreldi. Kendilerince başka bir mecrada yol almaya başladılar. Dostlarımız dedikleri terör örgütleri ile kol kola devam ediyorlar. Birinci stratejileri yalan oldu ve Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. İlk genel başkanlığındaki Meclis konuşmasında gelip beni suçladı. Dedim ki; eyvah felaket bir yalancı adamla karşı karşıyayım. Gece kendi ile konuştum sabah basın açıklaması yaptım. Ve basın toplantısının başlığı şu oldu, '10 dakikada 10 yalan nasıl söylenir?' Bu adam söyledikleri yalanlar ile Guinness rekorlar kitabına aday biri ömründe bundan usta bir yalancı görmedim. Yine yalanlarını anlattım o gece televizyonlara çıktı ve iki yalan daha söyledi. Sahte fotomontajlar ile çıktı, ertesi gün o fotoğrafların olduğu yerde resimler verdi. 'Şu bina burada yok yalan fotomontaj' dedi genel başkanımız. Ertesi gün yine çıkıp televizyonlarda yalan üstüne yalan söyledi. Sonra da beni yalancı dediğim için mahkemeye vermiş. Ben de savcılığa dilekçe verdim. Yine söylüyorum, ömrümde bunun gibi yalancı birini görmedim. Dosyalar dolusu yalan söylüyor. 'İmar komisyon başkanının 400 tane dairesi var' diye dilekçe veriyorlar. Adamın babadan kalma 4 dairesi çıkıyor. 100 metrelik ama 400 daire diye yazıyorlar. Yalan demeyelim de ne diyelim buna ve şimdi de aynı operasyonu devam ettiriyorlar."

'ANKARA VE İSTANBUL’DA YAPILAN BİR HİZMET VARSA SÖYLEYİN BİLELİM'

Hizmetin güzel bir şey olduğunu ve buna alışmalarını isteyen Özhaseki, "İstanbul ve Ankara belediyelerinde Mecliste çoğunluk biziz. Yaptıkları tek numara 'AK Partililer önümüzü kesiyorlar'. Nasıl kesiyormuşuz? Siz hangi hayır işini Meclise getirdiniz de hayır dedik. İstanbul Belediyesine genel müdür kararlarının çoğuna evet demişiz. Ankara Belediyesinin çoğuna evet demişiz. Hayır diye reddettiklerimizde bir parkın üzerine bina kurmak istiyorlar. Biz de yapamazsınız Allah'tan korkun diyoruz diye reddediyorlar, dedikleri bunlar. Ama yine yalan söylemeye devam ediyorlar. Hizmet var mı? Ben daha görmedim. Ankara ve İstanbul’da yapılan bir hizmet varsa söyleyin biz de onu bilelim. Geçen günler Adana’da 9-10 belediye başkanı ve milletvekili Süphanallah boncuğu gibi dizilmişler temel atıyorlardı. Tek katlı kreşin temelini atıyorlardı. Allah başlangıcı böyle etsin, devamını getirsin inşallah hizmetle karşılaşsınlar. Hizmet güzel bir şey buna alışsınlar, yalanı bıraksınlar, hizmetle uğraşsınlar. Ama ne yazık ki; onlarda böyle bir durum göremiyoruz. Seçimden önce ne demişler ise tam tersini yapmaya devam ediyorlar" dedi.

'25 SENEDE YAPTIĞIMIZ BORÇLANMAYI İKİ YILDA YAPTILAR'

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Ankara ve İstanbul için işçinin ekmeği ile emekçinin alın terine saygı göstermez mi? 'Bir tek işçiyi işten atan namusuzdur, şerefsizdir' sözlerini ifade ettiler. Buna genel başkanları da dahil ne oldu peki? İstanbul’a birkaç ay içerisinde 11 bin 700 kişi işten atıldı. Bizim dönemde işe girdikleri için park bahçede ve temizlikte çalışan gariban insanları diyeceksiniz ki; belki çok fazla personel vardı. Bunları işten çıkardılar ama 18 bin işçi alımı yaptılar. Ortağımız dedikleri partiler ile paylaşarak aldılar. Devletin parasına ihtiyacımız yok diyorlardı. Devletten eksik bir kuruş gitmediği gibi bunlara fazlası ile verildiği halde kendileri borçlanma konusunda bizim 25 senede yaptığımız borçlanmayı iki yılda yaptılar. Bunların işi vatandaşların hayır duasını almak yok. Bunların hizmet etme gibi çabaları yok. Ama yalan konusunda bunların üstüne yok."

Özhaseki, konuşmaların ardından Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı, ardından esnafları ziyaret ederek kentten ayrıldı.

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