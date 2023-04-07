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AK Partili Kurtulmuş: Listelerde önemli bir yenileme olacak

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Numan Kurtulmuş#Seçim
AK Partili Kurtulmuş: Listelerde önemli bir yenileme olacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 14:39

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milletvekili aday listelerinde önemli bir yenileme olacağını belirterek, "TBMM'nin en genç grubu AK Parti grubu olacaktır. Bunu çok net söylerim. TBMM'de kadın temsilini en fazla siyasi parti de AK Parti olacaktır" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV yayınında seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Biz Cumhur İttifakı olarak kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Sadece biz AK Parti olarak değil ittifakın diğer partileri de bu inançla çalışmalarına devam ediyor. Her parti kendi listeleriyle girmeyi tercih etti. 15 Mayıs'ta TBMM'nin çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olacak." dedi.

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Kurtulmuş, "AK Parti şimdiye kadar Türk siyasetinde kendi içinde yenileşmeyi ve gençleşmeyi sağlayabilen en önemli partilerin başında geliyor. Bütün seçim kampanyalarında, seçim dönemlerinde listeler büyük oranda yenilenmiştir. Bu seçim kampanyasında da özellikle 3 dönem kuralının işletilmesiyle birlikte listelerde önemli bir yenilenme ve gençleşme imkanı ortaya çıkmış oldu. Kılı kırk yararak en iyi isimlerin ortaya çıkması için gayret sarf edildi. Şunu söyleyebilirim TBMM'nin en genç grubu AK Parti grubu olacaktır. Bunu çok net söylerim. TBMM'de kadın temsili en fazla siyasi parti de AK Parti olacaktır. Her meslek grubundan, her farklı toplumsal kesimden ismin AK Parti listelerinde yer bulacağını görüyoruz. Dolayısıyla çok dinamik, güçlü listenin ortaya çıkacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kurtulmuş, "Bir sebebi var. İsrail, İslam dünyasını parçalı bir şekilde bulmuşken kendi nihai amacını gerçekleştirmek için harekete geçmiş durumda. Netanyahu hükümeti kendisine karşı baskıları kontrol edebilmek için bu saldırgan, iğrenç, vahşice tutumunu sergilemektedir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Uluslararası camia ikiyüzlülüğünü bırakmak zorundadır. İslam Dünyası uzunca bir süredir kendi derdine düşmüş vaziyettedir. Bu da İsrail'in elini güçlendiren bir faktör. Türkiye olarak tavrımız nettir. Normalleşme, onlar bazı şeyleri kabul ettiği için başladı." dedi.

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#AK Parti#Numan Kurtulmuş#Seçim

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