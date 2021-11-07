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AK Parti'li Kurtulmuş Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

#Numan Kurtulmuş#KAYMEK#Kayseri
AK Partili Kurtulmuş Kayseride ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

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Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Kurtulmuş, Kayseri Valiliği ziyaretinde Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Şehmus Günaydın'ın makamındaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Kurtulmuş, KAYMEK e-38 Sanat Sergisi'ni gezerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan bilgi aldı.

Ziyarette bir konuşma yapan Kurtulmuş, Kayseri'nin son yıllarda her alanda büyük mesafe kat ettiğini, salgın sürecinde de üretimini, ihracatını artıran, ekonomisinin gelişimini sürdüren önemli illerden olduğunu dile getirdi.

Kayseri'nin Anadolu irfanının yaşandığı şehirlerden olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bunun daha da ileriye gitmesi, sonraki nesillere çok kuvvetli bir kültür, ilim, hikmet ve irfan olarak aktarılması için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koymalıyız." dedi.

Kayseri halkına da kendilerine en başından itibaren vermiş oldukları sınırsız destekten dolayı yürekten teşekkürü bir borç bildiğini aktaran Kurtulmuş, "Şimdi önümüzde 2023 süreci var. 2023 sürecinde de Kayseri'nin yine yek vücut olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında duracağını ve 2024'te de yine AK Parti kadrolarının, Cumhur İttifakı'nın yanında yer alarak, çok güçlü bir şekilde, tekrar burada bizim arkadaşlarımızı iktidara taşıyacaklarını, daha doğrusu kendi iktidarını perçinleyeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

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Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükkılıç, Kurtulmuş'a kilim hediye etti.

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#Numan Kurtulmuş#KAYMEK#Kayseri

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