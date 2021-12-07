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AK Parti'li Keşir'den, MHP'li Yılık'a ziyaret

#AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir#MHP Aile Kadın Ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık#Ziyaret
AK Partili Keşirden, MHPli Yılıka ziyaret

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık'ı ziyaret etti.

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yürütülen 'Nerede Kalmıştık' projesinin tanıtım toplantısına MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık da davet edilmişti.

AK Partili Keşirden, MHPli Yılıka ziyaret

Bu nedenle Başkan Keşir, Kadın Kolları MYK ve MKYK üyelerinden oluşan heyet ile birlikte davete icabet eden Yılık'ı MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Kadına yönelik şiddetle mücadele, kadının güçlendirilmesi, aile ve çocuk politikaları üzerine istişare edildiği verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Bu alanlarda iş birliği ve ortak çalışmalar değerlendirildi. Keşir, günün anısına Yılık'a Düzce'nin coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerinden oluşan bir sepet takdim etti" ifadelerine yer verildi.

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#AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir#MHP Aile Kadın Ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık#Ziyaret

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