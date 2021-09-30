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AK Parti'li İshak Gazel’in babası son yolculuğuna uğurlandı

#KÜTAHYA#İshak Gazel#Cenaze
AK Partili İshak Gazel’in babası son yolculuğuna uğurlandı

KÜTAHYA’da böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel’in babası Mustafa Gazel (68), Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Kütahya’da bir süredir böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören TBMM Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel’in babası Mustafa Gazel, dün hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 4 çocuk babası Mustafa Gazel için Kütahya Ulu Cami’deki cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, çok sayıda milletvekili ve yakınları katıldı. Cenaze namazını İshak Gazel’in kardeşi İsmail Gazel kıldırdı. Mustafa Gazel, namazın ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#KÜTAHYA#İshak Gazel#Cenaze