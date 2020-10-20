MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Partili Hamza Dağ'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
GeriGündem AK Partili Hamza Dağ'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı      
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA (AA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 09:25 | Son Güncelleme:

AK Partili Hamza Dağ'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı      

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Partili Hamza Dağ'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı      
Abone Olgoogle-news

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu belirtti.

Burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.     

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle