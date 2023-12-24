×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AK Partili Faruk Çelik’in babası son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Faruk Çelik#AK Parti#Hacı Yaşar Çelik
AK Partili Faruk Çelik’in babası son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 17:42

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in 104 yaşında hayatını kaybeden babası Hacı Yaşar Çelik, Bursa'da toprağa verildi.

Haberin Devamı

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in babası Hacı Yaşar Çelik, bu sabah hayatı kaybetti. Çelik babasının vefat haberini sosyal medya hesabından, "Asırlık çınar, binbir zahmetle, meşakkatle bizleri hayata hazırlayan babam Hacı Yaşar Çelik bu sabah emanetini teslim etti. Sen iyi bir mümin, iyi bir babaydın. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Mekanın cennet olsun. Cennetinde buluştursun" sözleriyle paylaştı.

AK Partili Faruk Çelik’in babası son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle vefat eden Çelik için, Bursa Yıldırım Bayezid Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı. Hacı Yaşar Çelik’in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Baruthane Mezarlığı'nda torağa verildi. 

Haberin Devamı

AK Partili Faruk Çelik’in babası son yolculuğuna uğurlandı

AK Partili Faruk Çelik’in babası son yolculuğuna uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Faruk Çelik#AK Parti#Hacı Yaşar Çelik

BAKMADAN GEÇME!